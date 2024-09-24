Легендарный экс-футболист посетил матч сборной Украины по футзалу
Найджел де Йонг наблюдал, как его сборная проиграла.
Во вторник, 24 сентября сборная Украины по футзалу встречалась со сборной Нидерландов в 1/8 финала ЧМ.
Благодаря голам Михаила Зварича и Андрея Мельника наша команда сумела выиграть и пробиться в следующую стадию.
Интересно, что во время матча стало известно, что на трибунах за игрой наблюдает известный экс-футболист.
Найджел де Йонг с разочарованием наблюдал, как его национальная сборная проигрывает Украине.
Напомним, что де Йонг дважды принимал участие в чемпионатах мира, и вместе с Нидерландами ставал серебряным и бронзовым призером турнира.
Ранее также сообщалось, что Барселона начала переговоры с экс-кипером Ювентуса.
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