Легендарный экс-футболист посетил матч сборной Украины по футзалу

Найджел де Йонг наблюдал, как его сборная проиграла.

Во вторник, 24 сентября сборная Украины по футзалу встречалась со сборной Нидерландов в 1/8 финала ЧМ.

Благодаря голам Михаила Зварича и Андрея Мельника наша команда сумела выиграть и пробиться в следующую стадию.

Интересно, что во время матча стало известно, что на трибунах за игрой наблюдает известный экс-футболист.

Найджел де Йонг с разочарованием наблюдал, как его национальная сборная проигрывает Украине.

Кадр з трансляції Суспільне Спорт

Напомним, что де Йонг дважды принимал участие в чемпионатах мира, и вместе с Нидерландами ставал серебряным и бронзовым призером турнира.

Ранее также сообщалось, что Барселона начала переговоры с экс-кипером Ювентуса.

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