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ФИФА столкнулась с трудностями в организации ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Мундиаль будет сложно провести как летом, так и зимой.
Сегодня, 00:35
Getty Images
Getty Images

ФИФА столкнулась с неожиданными трудностями при подготовке ЧМ-2034, пишет Calcio e Finanza.

Напомним, что на текущий момент единственная заявка на проведение ЧМ-2034 была подана только Саудовской Аравией. Вероятней всего, там мундиаль и состоится.

Однако есть прорблема с выбором даты, посколько летом в стране может наблюдаться очень сильная жара, а зимой будет Рамадан.

Согласно заявке, с мая по сентябрь в городах-орагнизаторах дневная температура колеблется в диапазоне 17°C до 38°C, хотя по факту она может быть еще выше.

А Рамадан, отмечающийся мусульманами на лунному календарю, в 2034 году выпадет на декабрь, что также сильно усложнит проведение ЧМ зимой.

"Однако значительный запас времени для составления международного календаря мужских матчей на 2034 год, а также гибкость и дух сотрудничества, продемонстрированные кандидатом, являются факторами, которые частично смягчают эти трудности", – говорится в отчете ФИФА.

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