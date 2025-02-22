Суперкомпьютер назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов
В тройке главных претендентов произошли изменения.
В пятницу, 21 февраля, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Суперкомпьютер Opta Analyst вычеслил главного фаворита на победу в турнире.
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Шансы Ливерпуля уменьшились из 20, 2% к 17, 2%, но команда остается главным претендентом на титул.
Арсенал шел вторым в списке, однако опустился на третью строчку после подьема Барселоны.
Интер остался на четвертой позиции среди фаворитов, пятерку замкнул Реал, который выбил Манчестер Сити.
Ранее Мареска высказался о ситуации с допингом Мудрика.
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