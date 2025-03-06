"Впереди матч, который решит все": Трубин оценил поражение от Барселоны

Бенфика с украинцем проиграла в первой игре Лиги чемпионов.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Бенфика минимально проиграла Барселоне - 0:1.

Украинский голкипер португальской команды Анатолий Трубин прокомментировал итог поединка.

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"Футбол не про идеальность, а про умение учиться. Впереди матч, который решит все", - написал Трубин в Instagram.

Украинец провел на поле весь матч, совершил четыре сейва.

Ответный поединок между Барселоной и Бенфикой начнется 11 марта в 19:45 в Каталонии.

Ранее сообщалось, что Трубин получил неплохие оценки за матч с Барселоной.

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