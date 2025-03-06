Трубин получил неплохие оценки за матч с Барселоной

Украинский вратарь несколько раз спас команду, но в итоге все же пропустил.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин принял участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между Бенфикой и Барселоной, в котором его команда уступила со счетом 0:1.

На старте встречи Трубин стал настоящим героем своей команды, когда выполнил сразу три сейва после ударов с близкого расстояния, которые игроки каталонцев наносили один за другим.

В целом статистические порталы насчитывают украинцу четыре "спасения" за матч. Кроме того, на его счету 16 точных передач из 21 и однажды он удачно покинул свою штрафную, чтобы подстраховать защитников.

Портал SofaScore оценил игру вратаря на 7,2 балла из 10, что является средним показателем по его команде. Лучшая оценка у Бенфики – 7,3, которую получили сразу пять футболистов. WhoScored были менее щедрыми и поставили Анатолию всего 6,9, но только у двух игроков "орлов" оценка на этом портале лучше.

Лучшим игроком матча SofaScore и WhoScored признали коллегу Трубина за амплуа Войцеха Щесны, который выполнил целых 8 сейвов и спас Барселоне победу. На ISPORT можно узнать, когда пройдут ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов.

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