ПСЖ - Ливерпуль 0:1 видео голов и лучших моментов матча 05.03.2025
Накануне прошел ряд матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, среди которых была и встреча между французским ПСЖ и английским Ливерпулем.
Наверное, не так неожиданно было то, что инициативой в матче владели парижане, а вот то, насколько сильной была их доминация – это было сюрпризом.
ПСЖ проводил целый ливень атак и наносил много ударов, один гол они даже забили, но VAR отменил это взятие. А вот Ливерпуль, который весь матч только то и делал, что отражался, смог искусно воспользоваться одним из немногочисленных поводов и забил единственный гол в матче.
ПСЖ - Ливерпуль 0:1
Гол: Эллиотт, 86
Ответный матч команды проведут 11 марта в Ливерпуле на арене Анфилд. Победитель пары в следующем раунде соревнований встретится с победителем пары Астон Вилла – Брюгге.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!