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Футбол

ПСЖ - Ливерпуль 0:1 видео голов и лучших моментов матча 05.03.2025

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка 1/8 финала еврокубкового турнира.
Сегодня, 07:22
ПСЖ - Ливерпуль / Getty Images
ПСЖ - Ливерпуль / Getty Images

Накануне прошел ряд матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, среди которых была и встреча между французским ПСЖ и английским Ливерпулем.

Наверное, не так неожиданно было то, что инициативой в матче владели парижане, а вот то, насколько сильной была их доминация – это было сюрпризом.

ПСЖ проводил целый ливень атак и наносил много ударов, один гол они даже забили, но VAR отменил это взятие. А вот Ливерпуль, который весь матч только то и делал, что отражался, смог искусно воспользоваться одним из немногочисленных поводов и забил единственный гол в матче.

ПСЖ - Ливерпуль 0:1
Гол: Эллиотт, 86

Ответный матч команды проведут 11 марта в Ливерпуле на арене Анфилд. Победитель пары в следующем раунде соревнований встретится с победителем пары Астон Вилла – Брюгге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ПСЖ

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