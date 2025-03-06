Алиссон повторил достижение Лунина в Лиге чемпионов

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ принимал дома Ливерпуль.

Французский коллектив доминировал на поле с первых минут встречи, однако уступил - 0:1. Парижна нанесли 28 ударов, но не смогли пробить Аллисона.

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Бразильский вратарь стал лучшим игроком матча, сделав девять сейвов. Алиссон повторил достижения Андрея Лунина и Тибо Куртуа по количеству спасений в одном матче.

Украинский вратарь сделал девять сейвов в матче 1/8 финала с Лейпцигом в феврале 2024 года, а бельгиец показал великолепную игру в финале Лиги чемпионов-2021/22 против Ливерпуля.

9 – Alisson’s nine saves v PSG are the joint-most on record (since 2003-04) by a goalkeeper in a UEFA Champions League knockout stage game:



Alisson v PSG (March 2025)

Andriy Lunin v RB Leipzig (February 2024)

Thibaut Courtois v Liverpool (May 2022)



Heroics. pic.twitter.com/7oNg3Wczyd — OptaJoe (@OptaJoe) March 6, 2025

В текущем сезоне Алиссон провел за Ливерпуль 26 матчей во всех турнирах.

Ответный матч Ливерпуль - ПСЖ состоится 11 марта в Англии.

Ранее сообщалось, что Алиссон побил рекорд экс-воротаря Ливерпуля.

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