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Футбол

Алиссон повторил достижение Лунина в Лиге чемпионов

Бразилец помог Ливерпулю обыграть ПСЖ.
Сегодня, 14:34
Алиссон / Getty Images
Алиссон / Getty Images

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ принимал дома Ливерпуль.

Французский коллектив доминировал на поле с первых минут встречи, однако уступил - 0:1. Парижна нанесли 28 ударов, но не смогли пробить Аллисона.

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Бразильский вратарь стал лучшим игроком матча, сделав девять сейвов. Алиссон повторил достижения Андрея Лунина и Тибо Куртуа по количеству спасений в одном матче.

Украинский вратарь сделал девять сейвов в матче 1/8 финала с Лейпцигом в феврале 2024 года, а бельгиец показал великолепную игру в финале Лиги чемпионов-2021/22 против Ливерпуля.

В текущем сезоне Алиссон провел за Ливерпуль 26 матчей во всех турнирах. 

Ответный матч Ливерпуль - ПСЖ состоится 11 марта в Англии.

Ранее сообщалось, что Алиссон побил рекорд экс-воротаря Ливерпуля.

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