Анчелотти: У нас была иерархия пенальтистов, Винисиус был ее №1

Не известно, останется ли бразилец штатным пенальтистом после этого.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о выполнении ударов с пенальти своими игроками.

В матче Лиги чемпионов против Атлетико Вингер Реала Винисиус Жуниор не реализовал 11-метровый, пробив выше ворот.

"У нас была иерархия исполнителей пенальти во время матчей, Винисиус был ее номером один и, к сожалению, он не забил его. Вот и все".

Кроме того, на пресс-конференции после матча Анчелотти также рассказал, что ему трудно было определиться с футболистом, который будет бить последний удар в серии пенальти.

"У нас были определенные сомнения относительно того, кто должен выполнить пятый пенальти. Но мы все обдумали и, учитывая, что Рюдигер забил такой удар в ворота Сити, это решило за нас!"

Напомним, что Реал забил 4 из 5 ударов в серии пенальти, тогда как один из точных ударов Атлетико судьи отменили из-за нарушения правил исполнения 11-метрового.

На ISPORT можно посмотреть видеообзор матча Атлетико – Реал. В четвертьфинале Лиги чемпионов Реал сыграет против лондонского "Арсенала".

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