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Футбол

Легендарный экс-хавбек Реала раскритиковал поведение футболистов после победы над Атлетико

Кларенс Зеедорф недоволен отсутствием уважения.
Сегодня, 22:20
Кларенс Зеедорф / Getty Images
Кларенс Зеедорф / Getty Images

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф, успевший поиграть и за Реал, раскритиковал свой бывший клуб.

Напомним, Реал прошел Атлетико в послематчевой серии пенальти. После победы футболисты "сливочных" некоторое время праздновали около трибуны хозяев.

Зеедорф заявил, что футболисты повели себя очень некрасиво, проявив неуважение к сопернику и должны быть за это наказаны.

"Мне не понравились некоторые вещи от игроков Реала, вы должны уважать болельщиков соперника, и мне не нравится такое отношение.

Конечно, болельщики Атлетико были очень высоко на трибунах, но я видел жесты, которые мне не понравились. Я видел вещи, о которых не собираюсь говорить здесь.

Вы должны побеждать, руководствуясь правильными ценностями. Надеюсь, я ошибаюсь, но сейчас они показали отношение, за которое потом могут поплатиться, потому что уважение всегда необходимо. Не следует провоцировать боль других", - приводит слова Зеедорфа AS.

Ранее также сообщалось, что Реал потерял еще одного защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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