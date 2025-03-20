Челси прервал серию из почти 30 матчей без поражений

Челси (Ж) - Манчестер Сити (Ж) / Getty Images

В рамках женской Лиги чемпионов Челси на стадии четвертьфинала встретился с Манчестер Сити.

К этому поединку «синие» подходили в статусе фаворита с длительной 28-миматчевой серией без поражений, однако, в этом же матче эта серия прервалась.

«Местянки» одержали победу со счетом 2:0. Дублем в составе команды из Манчестера отметилась нидерландская нападающая Вивьен Миедема.

В составе Челси гол на свой счет записала колумбийка Майра Рамирез, однако, ее взятие ворот было отменено после просмотра VAR.

Стоит отметить, что для тренера лондонок Сони Бомпастор это первое поражение во главе команды.

Между командами пройдет ответный матч. Состоится он 27 марта. Победительницы противостояния встретятся с триумфаторками пары Барселона-Вольфсбург, в первом поединке каталонки переиграли «волчиц» со счетом 4:1.

Челси (Ж) - Манчестер Сити (Ж) 2:0

Голы: Миедема, 60, 89.

Челси (Ж): Хэмптон - Броунз, Брайт (к), Бьорн, Балтимор - Катберт, Уолш (Нускен, 59) - Бивер-Джонс, Макарио (Каптейн, 46), Джеймс (Райттинг Канерид, 59) - Рамирес (Хамано, 72)

Ман Сити (Ж): Ямасита - Каспаридж, Приор, Алешандри (к) - Уахаби, Хасегава, Парк (Блиндкильде-Браун, 75), Рурд, Мерфи (Миедема, 46) - Фаулер (Кумбс, 64), Кэролин Николи (Лейзелл, 89). 64)

Напомним, ранее сообщалось, что Трубин прокомментировал интерес со стороны Ман Сити.

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