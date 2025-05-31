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Футбол

ПСЖ - Интер: известны стартовые составы на финал Лиги чемпионов

Луис Энрике и Симоне Индзаги определились с основными футболистами на матч.
31 мая, 21:08       Автор: Антон Федорцив
ПСЖ – Интер / Getty Images
ПСЖ – Интер / Getty Images

Французский Пари Сен-Жермен и миланский Интер обнародовали стартовые одиннадцатки на решающий поединок. Финалисты Лиги чемпионов начнут в сильнейших составах.

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Стартовые составы на матч ПСЖ – Интер:

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Невеш, Витинья, Руис – Дуэ, Дембеле, Кварацхелия

Интер: Зоммер – Павар, Ачерби, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Тюрам, Мартинес

По пути в финал парижане прошли французский Брест и тройку английских клубов – Ливерпуль, Астон Виллу из Бирмингема и лондонский Арсенал. Тем временем "нерадзурри" выбили Фейеноорд из Роттердама, мюнхенскую Баварию и испанскую Барселону.

К слову, ранее вспомнили трансферные отношения между ПСЖ и Интером в последние десятилетия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Интер Милан

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