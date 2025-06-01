Мбаппе поздравил ПСЖ с победой в финале Лиги чемпионов

Килиан не прошел мимо триумфа экс-клуба.

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе оперативно отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов.

Форвард продемонстрировал уважение к своему бывшему клубу и поздравил его с завоеванием долгожданного трофея.

«Наконец-то наступил великий день, победа, да еще и в стиле клуба. Поздравляю, ПСЖ!», - написал Килиан в Instagram.

Отметим, что ПСЖ победил в Лиге чемпионов в первом же сезоне после ухода Мбаппе.

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