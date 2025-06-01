"Не могу подобрать слов:" Герой финала Лиги чемпионов прокомментировал победу ПСЖ
Дезире Дуэ пообещал "безумное" празднование.
Вингер ПСЖ Дезире Дуэ прокомментировал победу парижан в финале Лиги чемпионов.
По словам француза, парижане точно устроят сумасшедшее празднование.
"У меня нет слов. Это невероятно, это действительно просто невероятно. Простите, я действительно не могу подобрать слов.
Луис Энрике работает здесь второй сезон и уже вошел в историю клуба. Тактически и психологически - он невероятный тренер. Работать с таким специалистом - одно удовольствие.
Не знаю, как мы будем праздновать, но это будет безумие", - резюмировал Дуэ.
Напомним, что Дуэ установил уникальное достижение.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!