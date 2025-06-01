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Футбол

"Не могу подобрать слов:" Герой финала Лиги чемпионов прокомментировал победу ПСЖ

Дезире Дуэ пообещал "безумное" празднование.
Вчера, 01:46       Автор: Василий Медвидь
Дезире Дуэ / Getty Images
Дезире Дуэ / Getty Images

Вингер ПСЖ Дезире Дуэ прокомментировал победу парижан в финале Лиги чемпионов.

По словам француза, парижане точно устроят сумасшедшее празднование.

"У меня нет слов. Это невероятно, это действительно просто невероятно. Простите, я действительно не могу подобрать слов.

Луис Энрике работает здесь второй сезон и уже вошел в историю клуба. Тактически и психологически - он невероятный тренер. Работать с таким специалистом - одно удовольствие.

Не знаю, как мы будем праздновать, но это будет безумие", - резюмировал Дуэ.

Напомним, что Дуэ установил уникальное достижение.

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