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Футбол

Вундеркинд ПСЖ стал автором уникального достижения в финале Лиги чемпионов

Дезире Дуэ невероятно громко заявил о себе.
31 мая, 23:49       Автор: Василий Медвидь
Дезире Дуэ / Getty Images
Дезире Дуэ / Getty Images

В рамках финала Лиги чемпионов ПСЖ играет с Интером.

Главным героем поединка стал 19-летний Дезире Дуэ. Вингер оформил дубль и отдал ассист на Ашрафа Хакими.

Дуэ стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который принял непосредственное участие в трех голах в финале турнира.

Также Дезире - первый футболист с 2018 года, который забил дважды в финале. В киевском матче это удалось Гарету Бейлу.

Напомним, что француз также один из самых молодых авторов гола в финале Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Дезире Дуэ

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