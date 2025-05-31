Вундеркинд ПСЖ стал автором уникального достижения в финале Лиги чемпионов

Дезире Дуэ невероятно громко заявил о себе.

В рамках финала Лиги чемпионов ПСЖ играет с Интером.

Главным героем поединка стал 19-летний Дезире Дуэ. Вингер оформил дубль и отдал ассист на Ашрафа Хакими.

Дуэ стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который принял непосредственное участие в трех голах в финале турнира.

Также Дезире - первый футболист с 2018 года, который забил дважды в финале. В киевском матче это удалось Гарету Бейлу.

Напомним, что француз также один из самых молодых авторов гола в финале Лиги чемпионов.

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