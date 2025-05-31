Талант ПСЖ стал одним из самых молодых авторов гола в финале Лиги чемпионов

В рамках финала Лиги чемпионов ПСЖ встречается с Интером.

Парижане побеждают со счетом 2:0. Один из мячей забил Дезире Дуэ.

В возрасте 19 лет и 361 дня Дуэ стал третьим самым молодым автором гола в истории финалов самого престижного клубного турнира Европы.

Вторым является экс-защитник Порту Карлос Альберто (19 лет и 167 дней), а рекордсменом Патрик Клюйверт (18 лет и 327 дней).

Напомним, что Дуэ установил рекорд для французского футбола благодаря своему выходу в старте.

Также стоит отметить, что Дезире стал автором ассиста на Ашрафа Хакими, который открыл счет в матче.

На момент написания новости продолжается первый тайм. На ISPORT есть онлайн трансляция финала Лиги чемпионов.

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