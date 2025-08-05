Динамо - Пафос: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча команды Александра Шовковского на европейской арене.

Во вторник, 5 августа, чемпион Украины встретится с кипрским Пафосом в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Соперники соревнуются за выход в финальную стадию отбора главного еврокубка.

На предыдущем этапе "бело-синие" уверенно разобрались с мальтийским Хамруном (дважды по 3:0). В то же время подопечные Хуана Карлоса Карседо неожиданно прошли тель-авивский Маккаби (1:1, 1:0).

Матч Динамо – Пафос состоится в Люблине на стадионе Арена Люблин. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Пафос

Трансляция матча Динамо – Пафос будет доступна в этой новости 5 августа и смотреть ее онлайн можно начиная с 21:00 по Киеву.

На территории Украины этот поединок в прямом эфире покажет телеканал 2+2 и видеосервис Киевстар ТВ. Последний будет транслировать матч в специальном поп-ап-канале.

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В субботу Динамо начало сезон в украинской Премьер-лиге. Отечественный гранд минимально одолел ровненский Верес. Единственный мяч киевлян оформил хавбек Николай Шапаренко.

Напомним, ранее Пафос подписал защитника Давида Луиса из бразильской Форталезы.

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