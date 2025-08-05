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Динамо - Пафос: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 05.08.2025

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между украинской и кипрской командами.
Сегодня, 14:32       Автор: Игорь Мищук
Динамо - Пафос: прогноз на матч / ФК Динамо Киев
Динамо - Пафос: прогноз на матч / ФК Динамо Киев

Во вторник, 5 августа, Динамо проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26, где соперником киевлян станет кипрский Пафос.

"Бело-синие" уже преодолели одну стадию отбора главного еврокубка, дважды разгромив по 3:0 мальтийский Хамрун Спартанс. Кипрская команда в свою очередь на предыдущем этапе квалификации турнира прошла по сумме двух матчей израильский Маккаби Тель-Авив (1:1, 1:0).

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Первый номинально домашний для Динамо матч с Пафосом будет сыгран в польском Люблине на стадионе Арена Люблин. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов Динамо - Пафос

В предстоящем поединке эксперты считают очевидным фаворитом украинскую команду, отдавая ей предпочтение в противостоянии с кипрским соперником.

Прогноз букмекеров на матч Динамо - Пафос

  • Победа Динамо - 1.70
  • Ничья - 3.75
  • Победа Пафоса - 5.40

Коэффициент на общий успех Динамо и выход в решающую стадию отбора Лиги чемпионов на данный момент составляет 1.54, а на проход дальше Пафоса - 2.47.

Статистика противостояния Динамо и Пафоса

Будущий поединок между Динамо и Пафосом станет первой официальной встречей команд на международной арене.

Ответный матч между кипрской и украинской командами состоится во вторник, 12 августа, в Лимасоле и начнется в 20:00 по киевскому времени.

В случае успеха в поединках с Пафосом Динамо выйдет в решающий раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с победителем противостояния между польским Лехом и сербской Црвеной Звездой.

Если же "бело-синие" потерпят неудачу в играх с киприотами, то отправятся в Лигу Европы, где на последней стадии отбора встретятся либо с уже знакомым мальтийским Хамрун Спартанс, либо с израильским Маккаби Тель-Авив.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Пафос.

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