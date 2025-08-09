"Легенда в действии": звездный новичок Пафоса готовится к матчу против Динамо
Давид Луис может сыграть в отборе Лиги чемпионов.
Кипрский Пафос сообщил, что Давид Луис, который присоединился к команде на правах свободного агента, начал тренироваться.
Пресс-служба команды показала, что бразилец тренируется в общей группе своей команды перед ответным матчем с киевским Динамо в Лиге чемпионов.
Читай также: Ребров сделал прогноз на ответный матч Динамо - Пафос
"Легенда в действии. Пристегнитесь, Пафос".
Отметим, что Луис может сыграть против Динамо в ответной игре третьего раунда Лиги чемпионов.
В первом поединке Пафос одержал минимальную победу - 1:0. Ответный матч состоится 12 августа на Кипре, начало в 20:00.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!