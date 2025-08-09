iSport.ua
"Легенда в действии": звездный новичок Пафоса готовится к матчу против Динамо

Давид Луис может сыграть в отборе Лиги чемпионов.
Сегодня, 14:05       Автор: Митя Шитко
Давид Луиз / Getty Images
Давид Луиз / Getty Images

Кипрский Пафос сообщил, что Давид Луис, который присоединился к команде на правах свободного агента, начал тренироваться.

Пресс-служба команды показала, что бразилец тренируется в общей группе своей команды перед ответным матчем с киевским Динамо в Лиге чемпионов.

"Легенда в действии. Пристегнитесь, Пафос".

Отметим, что Луис может сыграть против Динамо в ответной игре третьего раунда Лиги чемпионов.

В первом поединке Пафос одержал минимальную победу - 1:0. Ответный матч состоится 12 августа на Кипре, начало в 20:00.

