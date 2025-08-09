iSport.ua
Ребров сделал прогноз на ответный матч Динамо - Пафос

Наставник сборной оценил шансы на успех украинской команды.
Сегодня, 10:16       Автор: Митя Шитко
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался про поражение Динамо от Пафоса в первом матче третьего раунда Лиги чемпионов.

Наставник уверен, что киевский клуб сможет победить соперника во второй игре.

"Динамо - очень легко прошли первый этап, во втором сейчас, по моему мнению, было много моментов в первом тайме, могли закрыть игру. Но есть вторая игра, и я уверен, что Динамо должно проходить этого соперника. Просто действительно нужно больше концентрации. 

Я вообще говорю: если ты хочешь выиграть матч, очень важно выигрывать штрафные площадки. Если мы проиграли свою штрафную площадку и не забили много в чужой, то очень трудно выигрывать игры", - сказал Ребров для УПЛ ТВ.

Ответный матч Пафос - Динамо пройдет 12 августа.

Ранее Ребров оценил потенциальный переход Забарного в ПСЖ.

