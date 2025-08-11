iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шовковский поделился ожиданиями от игры с Пафосом

Главный тренер Динамо хочет, чтобы его подопечные были готовы ко всему.
Сегодня, 21:04       Автор: Василий Медвидь

Руководитель киевского Динамо Александр Шовковский прокомментировал предстоящий ответный матч против Пафоса в квалификации Лиги чемпионов.

По словам специалиста, команда должна быть готова к изменениям в стратегии соперника.

"Мы должны быть готовы к любой тактике и решать задачу, которая перед нами стоит. Какой бы ни была тактика соперника, на поле выходят 11 игроков, которые должны быть готовы провести один из лучших своих матчей".

Читай также: Элитный арбитр рассудит ответный матч Динамо против Пафоса

Также специалист высказался о том, как график и переезды влияют на подготовку киевлян.

«В нашей обойме 27 футболистов, каждый из них готов выйти на игру в любой момент. Это дает нам возможность делать замены и проводить ротацию, чтобы использовать всех и готовиться к матчам в таком насыщенном графике. Что касается дороги, есть как есть, и что-то изменить пока не в наших силах», - сказал Шовковский.

Матч между Пафосом и Динамо состоится завтра, 12 августа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Защитник топ-клуба АПЛ может перейти в другой топовый чемпионат Защитник топ-клуба АПЛ может перейти в другой топовый чемпионат
Заря не без проблем одолела новичка УПЛ Заря не без проблем одолела новичка УПЛ
Еще один игрок Лилля намерен повторить путь Дэвида Еще один игрок Лилля намерен повторить путь Дэвида
Известный инсайдер подтвердил, что Доннарумма покинет ПСЖ Известный инсайдер подтвердил, что Доннарумма покинет ПСЖ

Видео

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: завершение туров УПЛ, Первой и Второй лиг
просмотров
Свитолина вылетела во втором круге турнира в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:04
Шовковский поделился ожиданиями от игры с Пафосом
Европа20:33
Защитник топ-клуба АПЛ может перейти в другой топовый чемпионат
Европа20:01
Заря не без проблем одолела новичка УПЛ
Европа19:48
Еще один игрок Лилля намерен повторить путь Дэвида
Европа19:27
Известный инсайдер подтвердил, что Доннарумма покинет ПСЖ
Европа18:53
Сын легенды Динамо забил дебютный гол в УПЛ
Европа18:44
Боруссия потеряла ключевого защитника
Европа18:22
Испания попрощалась со своим главным тренером
Европа18:05
Еще один итальянский клуб может вмешаться в гонку за Санчо
Европа17:52
Испанский топ-клуб подписал форварда сборной Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK