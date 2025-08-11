Шовковский поделился ожиданиями от игры с Пафосом

Главный тренер Динамо хочет, чтобы его подопечные были готовы ко всему.

Руководитель киевского Динамо Александр Шовковский прокомментировал предстоящий ответный матч против Пафоса в квалификации Лиги чемпионов.

По словам специалиста, команда должна быть готова к изменениям в стратегии соперника.

"Мы должны быть готовы к любой тактике и решать задачу, которая перед нами стоит. Какой бы ни была тактика соперника, на поле выходят 11 игроков, которые должны быть готовы провести один из лучших своих матчей".

Читай также: Элитный арбитр рассудит ответный матч Динамо против Пафоса

Также специалист высказался о том, как график и переезды влияют на подготовку киевлян.

«В нашей обойме 27 футболистов, каждый из них готов выйти на игру в любой момент. Это дает нам возможность делать замены и проводить ротацию, чтобы использовать всех и готовиться к матчам в таком насыщенном графике. Что касается дороги, есть как есть, и что-то изменить пока не в наших силах», - сказал Шовковский.

Матч между Пафосом и Динамо состоится завтра, 12 августа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!