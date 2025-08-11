iSport.ua
Элитный арбитр рассудит ответный матч Динамо против Пафоса

Судья Серии A получил назначение на поединок.
Сегодня, 15:45       Автор: Андрей Безуглый
Пафос - Динамо / fcdynamo.kiev.ua
Пафос - Динамо / fcdynamo.kiev.ua

Итальянская бригада будет работать во втором матче кипрского Пафоса против киевского Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Главным рефери будет Давид Масса, сообщает официальный сайт турнира. 

Банкиру по специальности помогут Филиппо Мели и Стефано Алассио. Четвертым арбитром стал Матте Марсерано. С системой VAR будет работать Марк Белло. 

Матч Пафос – Динамо состоится 12 августа. Начало поединка в 20:00 по Киеву. В первом поединке чемпион Кипра одержал минимальную победу. 

Тем временем Динамо оформило разгром Руха в чемпионате Украины. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

