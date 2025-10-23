Третий тур Лиги чемпионов - самый результативный в истории турнира
Команды забили более семи десятков голов.
За 18 матчей третьего тура основного этапа Лиги чемпионов было забито 71 гол, что стало новым рекордом турнира на это этапе.
Самыми результативными матчами стали противостояния ПСЖ и Баера (7:2), Барселоны и Олимпиакоса (6:1), Копенгагена и дортмундской Боруссии (2:4), ПСВ и Наполи (6:2), Челси и Аякса (5:1), а также Айнтрахта и Ливерпуля (1:5).
Кроме того, два матча завершились нулевыми ничьими, что не помешало установить рекорд.
Предыдущим лучшим результатом были 67 голов забитых в 1-м туре нынешнего розыгрыша и 5-м туре прошлого сезона.
Ранее УЕФА определили четверых претендентов на звание лучшего игрока этой недели.
