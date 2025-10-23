Третий тур Лиги чемпионов - самый результативный в истории турнира

За 18 матчей третьего тура основного этапа Лиги чемпионов было забито 71 гол, что стало новым рекордом турнира на это этапе.

Самыми результативными матчами стали противостояния ПСЖ и Баера (7:2), Барселоны и Олимпиакоса (6:1), Копенгагена и дортмундской Боруссии (2:4), ПСВ и Наполи (6:2), Челси и Аякса (5:1), а также Айнтрахта и Ливерпуля (1:5).

Кроме того, два матча завершились нулевыми ничьими, что не помешало установить рекорд.

Предыдущим лучшим результатом были 67 голов забитых в 1-м туре нынешнего розыгрыша и 5-м туре прошлого сезона.

Ранее УЕФА определили четверых претендентов на звание лучшего игрока этой недели.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!