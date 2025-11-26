iSport.ua
Ширер жестко раскритиковал Барселону после поражения

По словам англичанина, оборона каталонцев была больше похожа на манекенов.
Вчера, 16:52       Автор: Андрей Безуглый
Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер остался недоволен действиями Барселоны.

Напомним, что накануне каталонцы уступили Челси в рамках Лиги чемпионов.

Ширер похвалил игру лондонцев, однако отметил, что оборона Барселоны оставляла желать лучшего и сравнил их с манекенами.

Они продолжают и продолжают работать. Челси заслуживает именно этого. Они вновь доводят игру до совершенства.

Мне несколько раз доводилось наблюдать офсайдные ловушки, но это настоящее безумие. Как если бы на поле просто стояли четыре манекена и спрашивали: "Как вы хотите забить, ребята?". В это порой было трудно поверить, у меня нет слов, насколько легко Челси проходил оборону Барселоны и как странно они порой играют

Ранее также сообщалось, что Барселона прервала свою голевую серию.

