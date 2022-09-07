Степаненко: Даже в самых смелых мечтах не мог представить такой игры

Капитан Шахтера Тарас Степаненко поделился впечатлениями от выездной победы со счетом 4:1 над Лейпцигом в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов.

"Даже в своих самых смелых мечтах я не мог представить такой игры с четырьмя нашими голами. Но мы играли хорошо и, чувствую, заслуживали такого результата.

Да, я в клубе уже более десяти лет. Это новая команда, но многие наши молодые игроки - из академии Шахтера. Они пропитались духом Шахтера, и это нам очень помогает - у нас сплоченная и сильная духом команда.

Как только я увидел результаты жеребьевки, сразу понял, что группа сложная, но также не сомневался в том, что наша команда сильная и должна добиваться результата. Мы хотим пройти дальше, но иногда молодым игрокам недостает стабильности", - приводит слова Степаненко официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Лейпциг - Шахтер (1:4).