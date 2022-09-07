Барселона чи Інтер, Аякс чи Наполі - хто буде в плей-офф: анонс та прогноз Ліги чемпіонів-2022/23
Напередодні стартувала Ліга чемпіонів, відбулися матчі в першій половині квартетів. А ось уже сьогодні будуть зіграні матчі в групах А, В, С та D.
Тут ми маємо декілька груп, які прийнято називати групами смерті. В одній ми побачимо три топ-клуби, в інших по чотири приблизно рівні команди з рівними шансами!
ISPORT представляє анонс та прогнози спеціального алгоритму з порталу FiveThirtyEight на Лігу чемпіонів сезону-2022/23.
Група А
Учасники: Аякс, Ліверпуль, Рейнджерс, Наполі
Незважаючи на поганий старт в чемпіонаті Англії команда Юргена Клоппа в цьому квартеті залишається головним фаворитом на перемогу в ньому і, звісно, на вихід в плей-офф. Але все ж інші варіанти також присутні.
Група досить цікава, Аякс та Наполі можуть не просто відібрати очки в "червоних", а й перемагати їх. Так, Рейнджерс трішки вибивається з цієї компанії, після минулорічного фіналу Ліги Європи ця команда, здається, трішки розтратила форму, але все одно залишається "темною конячкою".
Розклад матчів Групи А:
7 вересня
19:45, Аякс - Рейнджерс
22:00, Наполі - Ліверпуль
13 вересня
22:00, Ліверпуль - Аякс
22:00, Рейнджерс - Наполі
4 жовтня
22:00, Ліверпуль - Рейнджерс
22:00, Аякс - Наполі
12 жовтня
19:45, Наполі - Аякс
22:00, Рейнджерс - Ліверпуль
26 жовтня
22:00, Наполі - Рейнджерс
22:00, Аякс - Ліверпуль
1 листопада
22:00, Ліверпуль - Наполі
22:00, Рейнджерс - Аякс
Група B
Учасники: Атлетико Мадрид, Порту, Байєр Леверкузен, Брюгге
Якщо дивитися на імена команд, то здається, що тут є фаворит (Атлетико) та аутсайдер (Брюгге), але на ділі різниця не настільки значуща. Бельгійський клуб може трішки потріпати більш імениті команди і, сподіваємося, Роман Яремчук та Едуард Соболь зможуть показати себе з найкращої сторони.
Та все ж Атлетико виглядає тією командою, в якої найбільше шансів на вихід з групи, якщо не з першого, то з другого місця. А ось хто хм складе компанію - це дуже цікаве питання.
Розклад матчів Групи B:
7 вересня
22:00, Атлетико Мадрид - Порту
22:00, Брюгге - Байєр Леверкузен
13 вересня
22:00, Порту - Брюгге
22:00, Байєр Леверкузен - Атлетико Мадрид
4 жовтня
22:00, Порту - Байєр Леверкузен
22:00, Брюгге - Атлетико Мадрид
12 жовтня
19:45, Атлетико Мадрид - Брюгге
22:00, Байєр Леверкузен - Порту
26 жовтня
19:45, Брюгге - Порту
22:00, Атлетико Мадрид - Байєр Леверкузен
1 листопада
19:45, Порту - Атлетико Мадрид
19:45, Байєр Леверкузен - Брюгге
Група C
Учасники: Баварія, Барселона, Інтер, Вікторія Плзєнь
Єдина група в цій частині Ліги чемпіонів, в якій є команда, що на папері вже має четверте місце з нулем в графі очки. Вікторія Плзєнь справді потрапила в справжній котел, але всі ж ми пам'ятаємо минулорічний Шериф? А раптом?
А ось в боротьбі інших трьох гігантів один виглядає "вищим" за інші - Баварія в прекрасній формі, вони ніби й не помітила того, що Левандовскі пішов з команди і повинна вигравати цю групу. Сам Роберт з Барселоною має виграти боротьбу в Інтера, що, будемо чесними, не виглядає занадто важкою задачею, адже міланський клуб наразі не може похвалитися неймовірними результатами і крутою грою.
Розклад матчів Групи C:
7 вересня
22:00, Барселона - Вікторія Плзєнь
22:00, Інтер - Баварія
13 вересня
19:45, Вікторія Плзєнь - Інтер
22:00, Баварія - Барселона
4 жовтня
19:45, Баварія - Вікторія Плзєнь
22:00, Інтер - Барселона
12 жовтня
19:45, Барселона - Інтер
22:00, Вікторія Плзєнь - Баварія
26 жовтня
19:45, Інтер - Вікторія Плзєнь
22:00, Барселона - Баварія
1 листопада
22:00, Баварія - Інтер
22:00, Вікторія Плзєнь - Барселона
Група D
Учасники: Айнтрахт Франкфурт, Тоттенгем, Спортінг, Марсель
І знову група, в якій всі чотири команди можуть вийти в плей-офф Лги чемпіонів і це не буде чимось неймовірним. Так, дещо більш явним фаворитом можна вважати Тоттенгем, але ця команда вміє неприємно диувати своїх фанатів.
А ось серед трійки інших взагалі дуже тяжко обрати когось одного. Словом, за перипетіями в цій групі буде дуже цікаво спостерігати.
Розклад матчів Групи D:
7 вересня
19:45, Айнтрахт Франкфурт - Спортінг
22:00, Тоттенгем - Марсель
13 вересня
19:45, Спортінг - Тоттенгем
22:00, Марсель - Айнтрахт Франкфурт
4 жовтня
19:45, Марсель - Спортінг
22:00, Айнтрахт Франкфурт - Тоттенгем
12 жовтня
22:00, Тоттенгем - Айнтрахт Франкфурт
22:00, Спортінг - Марсель
26 жовтня
22:00, Тоттенгем - Спортінг
22:00, Айнтрахт Франкфурт - Марсель
1 листопада
22:00, Спортінг - Айнтрахт Франкфурт
22:00, Марсель - Тоттенгем
На ISPORT також доступні результати всіх матчів Ліги чемпіонів сезону-2022/23 та календар майбутніх поєдинків.