Левандовски и Мбаппе претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

За данную награду также поспорят Сане и Зелиньски.

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На данную награду претендуют форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который сделал дубль в матче с Ювентусом (2:1). Нападающий Барселоны Роберт Левандовски, оформивший хет-трик в игре с Викторией (5:1).

Также хавбек Наполи Петр Зелиньски, забивший два гола и отдавший результативный пас в матче с Ливерпулем (4:1). Замыкает четверку вингер Баварии Лерой Сане, отметившийся голом в игре с Интером (2:0).

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