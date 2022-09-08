Левандовски и Мбаппе претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
За данную награду также поспорят Сане и Зелиньски.
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На данную награду претендуют форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который сделал дубль в матче с Ювентусом (2:1). Нападающий Барселоны Роберт Левандовски, оформивший хет-трик в игре с Викторией (5:1).
Также хавбек Наполи Петр Зелиньски, забивший два гола и отдавший результативный пас в матче с Ливерпулем (4:1). Замыкает четверку вингер Баварии Лерой Сане, отметившийся голом в игре с Интером (2:0).
Who you got? 🤔@PlayStationEU | #UCLPOTW | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 7, 2022
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