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Первый хет-трик Левандовски за Барселону, дубль Зелиньски в ворота Ливерпуля: все мячи игрового дня Лиги чемпионов

Вашему вниманию видео всех забитых мячей во второй игровой день главного клубного турнира Европы.
Сегодня, 11:49
Гол Левандовски / Getty Images
Гол Левандовски / Getty Images
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В среду, 7 сентября, прошли матчи группового раунда Лиги чемпионов.

Во второй игровой день состоялись восемь игр, в каждой из которых были забитые голы. Среди всех встреч отметим разгром Ливерпуля от Наполи, уничтожение Виктории Барселоной, а также драматичную концовку матча Атлетико - Порту.

Лига чемпионов. 1-й тур

Группа А
Аякс (Нидерланды) - Рейнджерс (Шотландия) - 4:0     
Наполи (Италия) - Ливерпуль (Англия) - 4:1

Группа B
Атлетико (Испания) - Порту (Португалия) - 2:1    
Брюгге (Бельгия) - Байер (Германия) - 1:0

Группа С
Барселона (Испания) - Виктория Пльзень (Чехия) - 5:1
Интер (Италия) - Бавария (Германия) - 0:2

Группа D     
Тоттенхэм (Англия) - Марсель (Франция) - 2:0     
Айнтрахт (Германия) - Спортинг (Португалия)- 0:3

Вашему вниманию видео всех голов второго игрового дня Лиги чемпионов:

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов видео
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