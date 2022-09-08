Первый хет-трик Левандовски за Барселону, дубль Зелиньски в ворота Ливерпуля: все мячи игрового дня Лиги чемпионов
В среду, 7 сентября, прошли матчи группового раунда Лиги чемпионов.
Во второй игровой день состоялись восемь игр, в каждой из которых были забитые голы. Среди всех встреч отметим разгром Ливерпуля от Наполи, уничтожение Виктории Барселоной, а также драматичную концовку матча Атлетико - Порту.
Лига чемпионов. 1-й тур
Группа А
Аякс (Нидерланды) - Рейнджерс (Шотландия) - 4:0
Наполи (Италия) - Ливерпуль (Англия) - 4:1
Группа B
Атлетико (Испания) - Порту (Португалия) - 2:1
Брюгге (Бельгия) - Байер (Германия) - 1:0
Группа С
Барселона (Испания) - Виктория Пльзень (Чехия) - 5:1
Интер (Италия) - Бавария (Германия) - 0:2
Группа D
Тоттенхэм (Англия) - Марсель (Франция) - 2:0
Айнтрахт (Германия) - Спортинг (Португалия)- 0:3
Вашему вниманию видео всех голов второго игрового дня Лиги чемпионов:
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Источник: MEGOGO