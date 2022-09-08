Первый хет-трик Левандовски за Барселону, дубль Зелиньски в ворота Ливерпуля: все мячи игрового дня Лиги чемпионов

Вашему вниманию видео всех забитых мячей во второй игровой день главного клубного турнира Европы.

В среду, 7 сентября, прошли матчи группового раунда Лиги чемпионов.

Во второй игровой день состоялись восемь игр, в каждой из которых были забитые голы. Среди всех встреч отметим разгром Ливерпуля от Наполи, уничтожение Виктории Барселоной, а также драматичную концовку матча Атлетико - Порту.

Лига чемпионов. 1-й тур

Группа А

Аякс (Нидерланды) - Рейнджерс (Шотландия) - 4:0

Наполи (Италия) - Ливерпуль (Англия) - 4:1

Группа B

Атлетико (Испания) - Порту (Португалия) - 2:1

Брюгге (Бельгия) - Байер (Германия) - 1:0

Группа С

Барселона (Испания) - Виктория Пльзень (Чехия) - 5:1

Интер (Италия) - Бавария (Германия) - 0:2

Группа D

Тоттенхэм (Англия) - Марсель (Франция) - 2:0

Айнтрахт (Германия) - Спортинг (Португалия)- 0:3

Вашему вниманию видео всех голов второго игрового дня Лиги чемпионов:

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Источник: MEGOGO