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Мюллер: Мане попросил случайно не отдать пас на Левандовски

Вскоре на поле встретятся старые знакомые, которые считались одним из лучших тандемов в истории Баварии.
Сегодня, 15:54
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images
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Во вторник, 13 сентября, в Мюнхене состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Бавария будет принимать в гостях Барселону. В стартовом составе каталонцев ожидается появление Роберта Левандовски, который провел в составе "ротен" восемь лет, выиграв за этот период все возможные трофеи.

Во время предматчевой пресс-конференции играющая легенда немцев Томас Мюллер, который стал для поляка одним из лучших друзей, поведал о просьбе новичка команды Садио Мане, который был призван как раз-таки заменить в клубе Левандовски.

"Садио шутил, говоря мне, чтобы я не ошибся и не отдал пас на Левандовски во время игры. Завтра мы должны играть в свою игру и не слишком сосредотачиваться на Леви", — цитирует Мюллера talkSPORT.

"Наша связь на поле со временем росла. Но сейчас у нас много универсальных игроков впереди и нет ни одного чистого нападающего. Соперники не знают, кто является основным форвардом, и мы должны заставить это работать".

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Матч Бавария - Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Напомним, что в первом туре обе команды добыли уверенные победы: испанцы разгромили Викторию Плзень 5:1, а немцы обыграли миланский Интер 2:0.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Барселона Томас Мюллер Роберт Левандовски Садио Мане Бавария Мюнхен
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