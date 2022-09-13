Бавария - Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов

Команды встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

Во вторник, 13 сентября, состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют Бавария (Германия) и Барселона (Испания).

Поединок пройдет на Альянц Арене в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По мнению специалистов, фаворитом в будущем противостоянии является команда Юлиана Нагельсманна.

Прогноз на матч Бавария - Барселона

На победу немецкого коллектива в можно поставить с коэффициентом 1,92, в то время как успех Барселоны оценивают в 3,60.

На ничью принимаются ставки с коэффициентом 4,20.

Эксперты также предполагают, что Бавария победит со счетом 2:1. Этот исход оценили в 9,20. Что касается наиболее вероятной победы испанской команды, то тут также прогнозируется счет - 2:1, но коэффициент уже 12,5.

Стоит отметить, что в первом туре группового этапа Бавария на выезде уверенно обыграла миланский Интер - 2:0, Барселона, в свою очередь, уничтожила Викторию Плзень из Чехии - 5:1.

В своей истории Бавария и Барселона играли 14 раз. На счету мюнхенской команды 9 побед, у испанской команды 3 победы, а также две игры заканчивались вничью.

Коллективы в последний раз играли на групповой стадии Лиги чемпионов в прошлом году. Подопечные Юлиана Нагельсманна дважды выиграли со счетом - 3:0.