Брюгге Яремчука и Соболя разгромил Порту

Оба украинца появились на поле во втором тайме.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Брюгге на чужом поле сыграл с Порту.

Коллектив Карла Хуфкенса не оставил своим оппонентам никаких шансов. Матч завершился со счетом 0:4.

Голами в ворота "драконов" отличились Ферран Жутгла, Камаль Сова, Андреас Сков Ольсен и Антонио Нуса.

Стоит отметить, что украинские легионеры в лице Романа Яремчука и Эдуарда Соболя вышли на поле во втором тайме на 71 и 76 минуте соответственно.

После двух сыгранных туров "черно-синие" неожиданно возглавляют свой квартет. У бельгийского клуба 6 очков из 6 возможных.

Что касается Порту. то подопечные Сержиу Консейсау находятся на последнем месте с нулем пунктов в своем активе.

Порту - Брюгге 0:4

Голы: Жутгла, 15, Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 89.

Порту: Диогу Коста - Жоау Марио, Пепе, Кармо, Зайду - Отавиу, Урибе, Эустакиу, Галено - Эванилсон, Пепе.

Брюгге: Миньоле - Майер (Соболь, 76), Мехеле, Силла, Одуа - Нильсен, Оньедика, Ванакен - Сова, Жутгла (Нуса, 75), Сков Ольсен (Яремчук, 71).