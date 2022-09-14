Порту - Брюгге 0:4: Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию лучшие моменты матча с участием Романа Яремчука и Эдуарда Соболя.

В рамках второго тура группового этапа ЛЧ Порту на своем поле принял Брюгге.

"Черно-синие" разгромили своих оппонентов со счетом 0:4.

Стоит отметить, что украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь появились на поле на 71 и 76 минуте соответственно.

После двух сыгранных игр Брюгге возглавляет квартет с шестью очками из шести возможных. Порту набрал 0 баллов и находится на 4 месте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Порту - Брюгге:

Порту - Брюгге 0:4

Голы: Жутгла, 15, Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 89.

Порту: Диогу Коста - Жоау Марио, Пепе, Кармо, Зайду - Отавиу, Урибе, Эустакиу, Галено - Эванилсон, Пепе.

Брюгге: Миньоле - Майер (Соболь, 76), Мехеле, Силла, Одуа - Нильсен, Оньедика, Ванакен - Сова, Жутгла (Нуса, 75), Сков Ольсен (Яремчук, 71).