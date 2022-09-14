Защитник Селтика: Нужно побеждать, поэтому начнем играть с Шахтером в наш футбол с первых минут

Защитник Селтика Йенц Мориц поделился ожиданиями от матча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов против Шахтера.

Матч Шахтер - Селтик состоится в среду, 14 сентября, в Варшаве и начнется в 19:45 по киевскому времени.

"Для меня этот матч будет очередным большим матчем в карьере, также он будет великим и для моей команды. Мы готовы и будем играть сосредоточенно.

Читай также: Легенда збірної Англії та японська бригада: який він – нинішній Селтік

С Реалом мы хорошо отыграли 60 минут, сейчас же нам стоит обратить внимание на то, чтобы использовать все свои шансы, не оставляя все на финал матча. Шахтер - структурированная команда с хорошей линией полузащиты: соперник отлично играет в блоке, а затем контратакует. Об этом нужно думать, но также важно доставлять мячи в нужные нам зоны поля.

Каждый поединок - непростой вызов, этого же ожидаем и от встречи с Шахтером. Но все зависит от нас, так как именно мы будем играть. Как и в любом другом матче, рассчитываем на позитивный результат. Нужно побеждать, поэтому начнем играть в наш футбол с первых минут.

Мы очень хорошо подготовились, тяжело тренировались. К сопернику команда готова. Шахтер - молодая команда, которая широко ведет игру. Я бы выделил контратаки, ведь Шахтер может очень быстро переходить из обороны в атаку", - цитирует Морица официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Шахтер - Селтик.