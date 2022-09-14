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Футбол

Гвардиола: Мы, тренеры, переоценены в нашем влиянии на игру

По мнению испанца, именно игроки принимают самые важные решения.
Сегодня, 21:04
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images
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Манчестер Сити проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, принимая в гостях дортмундскую Боруссию. Эта игра станет особенной для форварда "горожан" Эрлинга Холанда, который впервые выйдет на поле против своей бывшей команды. 

Главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола уверен, что именно игроки, в том числе Холанд, определяют то, как проходит игра, а не тренеры.

"Дело не в том, что вы должны делать, а в том, когда вы должны это делать. Вот почему футбол такой сложный", — цитирует слова Гвардиолы на предматчевой пресс-конференции Sky Sports. "Я много раз говорил, когда мы смотрим аналитические видео, останавливаем их и говорим: "Посмотрите, ребята, вот есть пространство" — это фейк".

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"Как вы должны принимать решение, сколько раз вы это делаете: это зависит только от игроков. Я много раз говорил: мы, тренеры, переоценены в своем влиянии. Игра принадлежит им (игрокам), они должны принимать решения, они выражают свою игру и делают это столько раз, сколько захотят".

Матч Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд состоится в среду, 14 сентября. Начало встречи - 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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