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Реал в непростом поединке одолел РБ Лейпциг

Соперники Шахтера по группе в ЛЧ выявили между собой сильнейшего.
Сегодня, 00:16
Реал - РБ Лейпциг / Getty Images
Реал - РБ Лейпциг / Getty Images
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В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Реал встречался с РБ Лейпцигом. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Зрителям пришлось ждать голов до 80 минуты. Вальверде с передачи Винисиуса удалось распечатать ворота соперника, после чего игра стала более открытой.

Реал уже в добавленное время сумел снова найти брешь в обороне РБ Лейпцига. Асенсио отметился голом, а Кроос записал на свой счет ассист.

Напомним, испанский и немецкий клубы являются соперниками Шахтера в группе F в Лиге чемпионов. В следующем туре действующий обладать трофея встретится с украинской командой.

Реал Мадрид - РБ Лейпциг - 2:0

Голы: Вальверде, 80, Ассенсио, 90+1

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Алаба (Мэнди, 81) – Модрич (Кроос, 81), Чуамэни, Камавинга (Асенсио, 64) – Вальверде, Родриго (Мариано, 85), Винисиус (Себальос, 85)

РБ Лейпциг: Гулачи – Симакан (Хенрикс, 75), Орбан, Дьялло, Раум – Айдара (Кампль, 75), Шлагер – Собослаи, Форсберг (Поульсен, 81), Нкунку – Вернер (Андре Силва, 81)

Предупреждение: Карвахаль – Айдара, Нкунку, Шлагер

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Реал Мадрид РБ Лейпциг
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