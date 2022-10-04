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Начало матча Лиги чемпионов Марсель - Спортинг отложили

Старт поединка был перенесен из-за лиссабонской команды.
Сегодня, 20:12
Матч Марсель - Спортинг начался на 15 минут позже / Getty Images
Матч Марсель - Спортинг начался на 15 минут позже / Getty Images
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Во вторник, 4 октября, Марсель в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов принимает на своем поле лиссабонский Спортинг.

Соперники не смогли вовремя начать поединок, а старт матча был отложен на 15 минут. Стартовый свисток во встрече прозвучал в 20:00 по киевскому времени, а не в 19:45, как планировалось изначально.

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Сообщается, что причиной задержки начала матча стало позднее прибытие португальской команды на стадион Велодром.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с полным расписанием и результатами матчей Лиги чемпионов-2022/23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов марсель Спортинг Лиссабон
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