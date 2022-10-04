Начало матча Лиги чемпионов Марсель - Спортинг отложили
Старт поединка был перенесен из-за лиссабонской команды.
Во вторник, 4 октября, Марсель в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов принимает на своем поле лиссабонский Спортинг.
Соперники не смогли вовремя начать поединок, а старт матча был отложен на 15 минут. Стартовый свисток во встрече прозвучал в 20:00 по киевскому времени, а не в 19:45, как планировалось изначально.
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Сообщается, что причиной задержки начала матча стало позднее прибытие португальской команды на стадион Велодром.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с полным расписанием и результатами матчей Лиги чемпионов-2022/23.