Черный день "лучшего чем Касильяс": Адан провалился в матче Лиги чемпионов

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов лиссабонский Спортинг приехал в гости в Марсель.

Уже на 1-й минуте Тринкао вывел португальцев вперед, но на 13-й Марсель отыгрался. Алексис Санчес воспользовался ошибкой голкипера лиссабонцев Антонио Адана, который, выбивая мяч, попал в ногу чилийца.

Еще через три минуты Адан сначала неудачно выбил мяч в поле, а через несколько секунд ошибся с позицией в воротах и ​​не спас после удара Харита, который пробивал головой практически по центру.

Да и на этом испанец не закончил "чудить". На 23-й минуте Антонио выбежал из ворот, чтобы перехватить мяч, покинул штрафную и уже за его пределами сыграл руками - красная карточка.

Стоит отметить, что во времена тренерства Реала Жозе Моуриньо заявлял, что испанец лучше Икера Касильяса.

Очень быстро после удаления Адана Спортинг пропустил и третий мяч, когда ошибся уже другой вратарь – молодой Франко Израэль.