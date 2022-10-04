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Черный день "лучшего чем Касильяс": Адан провалился в матче Лиги чемпионов

Ужасные 10 минут провел испанский вратарь Спортинга.
Сегодня, 21:03
Антонио Адан
Антонио Адан
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В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов лиссабонский Спортинг приехал в гости в Марсель.

Уже на 1-й минуте Тринкао вывел португальцев вперед, но на 13-й Марсель отыгрался. Алексис Санчес воспользовался ошибкой голкипера лиссабонцев Антонио Адана, который, выбивая мяч, попал в ногу чилийца.

Еще через три минуты Адан сначала неудачно выбил мяч в поле, а через несколько секунд ошибся с позицией в воротах и ​​не спас после удара Харита, который пробивал головой практически по центру.

Да и на этом испанец не закончил "чудить". На 23-й минуте Антонио выбежал из ворот, чтобы перехватить мяч, покинул штрафную и уже за его пределами сыграл руками - красная карточка.

Стоит отметить, что во времена тренерства Реала Жозе Моуриньо заявлял, что испанец лучше Икера Касильяса.

Очень быстро после удаления Адана Спортинг пропустил и третий мяч, когда ошибся уже другой вратарь – молодой Франко Израэль.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов
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