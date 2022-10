Симеоне - о поражении от Брюгге: Впереди еще много матчей, не нужно волноваться

Главный тренер Атлетико Мадрид Диего Симеоне поделился мыслями о поражении от Брюгге (2:0).

Аргентинский специалист призвал фанатов "матрасников" не поддаваться панике.

"Осталось сыграть много игр Лиги чемпионов, нужно сохранять душевное спокойствие, не нужно волноваться. Все еще только начинается", - заявил "Эль Чоло" на послематчевой пресс-конференции.

🎙| Diego Simeone: “There is a lot of Champions League games left to play, you have to have peace of mind, you don't have to get anxious. Everything is open.”