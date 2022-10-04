Брюгге Яремчука и Соболя сенсационно переиграл Атлетико
В рамках третьего тура группового этапа ЛЧ Брюгге на своем поле принял Атлетико.
"Черно-синие" сенсационно переиграли "матрасников" со счетом 2:0.
Забитыми голами отметились Камаль Сова и Ферран Хутгла.
Что касается украинских легионеров, то Соболь появился на поле на 78 минуте, а Яремчук просидел на скамейке.
Таким образом, бельгийцы неожиданно возглавляют свой квартет с 9 очками после 3 туров.
Атлетико занимает четвертую строчку, занеся в свой актив лишь 3 очка в трех матчах.
Брюгге - Атлетико 2:0
Голы: Сова, 36, Хутгла, 62.
Брюгге: Миньоле - Одуа, Мехеле, Силла (Спилерс, 90), Майер (Соболь, 78) - Ванакен, Нильсен, Оньедика - Бьюкенан (Баланта, 78), Сова, Хутгла (Нуса, 86).
Атлетико: Облак - Молина, Хименес (Кондогбия,46), Савич, Рейнильдо - Льоренте (Коррея, 33), Коке, Витсель, Карраско (Фелиш, 81) - Мората (Кунья, 65), Гризман.