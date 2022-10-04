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Футбол

Брюгге Яремчука и Соболя сенсационно переиграл Атлетико

Команда украинцев сейчас возглавляет свой квартет
Вчера, 23:53
Брюгге
Брюгге
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В рамках третьего тура группового этапа ЛЧ Брюгге на своем поле принял Атлетико.

"Черно-синие" сенсационно переиграли "матрасников" со счетом 2:0.

Забитыми голами отметились Камаль Сова и Ферран Хутгла.

Что касается украинских легионеров, то Соболь появился на поле на 78 минуте, а Яремчук просидел на скамейке.

Таким образом, бельгийцы неожиданно возглавляют свой квартет с 9 очками после 3 туров.

Атлетико занимает четвертую строчку, занеся в свой актив лишь 3 очка в трех матчах.

Брюгге - Атлетико 2:0

Голы: Сова, 36, Хутгла, 62.

Брюгге: Миньоле - Одуа, Мехеле, Силла (Спилерс, 90), Майер (Соболь, 78) - Ванакен, Нильсен, Оньедика - Бьюкенан (Баланта, 78), Сова, Хутгла (Нуса, 86).

Атлетико: Облак - Молина, Хименес (Кондогбия,46), Савич, Рейнильдо - Льоренте (Коррея, 33), Коке, Витсель, Карраско (Фелиш, 81) - Мората (Кунья, 65), Гризман.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ЛЧ
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