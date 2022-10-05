Брюгге - Атлетико 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Брюгге на своем поле принимал Атлетико.

Бельгийский клуб сумел обыграть испанский гранд, забивши дважды. Сначала автором гола стал Сова, который реализовал свой момент на 36-й минуте, а затем во втором тайме Хутгла увеличил преимущество своей команды.

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Подопечные Диего Симеоне во втором тайме создали несколько моментов, но уйти от поражения так и не сумели.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брюгге - Атлетико:

Брюгге - Атлетико 2:0

Голы: Сова, 36, Хутгла, 62.

Брюгге: Миньоле - Одуа, Мехеле, Силла (Спилерс, 90), Майер (Соболь, 78) - Ванакен, Нильсен, Оньедика - Бьюкенан (Баланта, 78), Сова, Хутгла (Нуса, 86).

Атлетико: Облак - Молина, Хименес (Кондогбия,46), Савич, Рейнильдо - Льоренте (Коррея, 33), Коке, Витсель, Карраско (Фелиш, 81) - Мората (Кунья, 65), Гризманн.

Источник: MEGOGO