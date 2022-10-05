iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брюгге - Атлетико 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:43
Брюгге обыграл Атлетико / clubbrugge.be
Брюгге обыграл Атлетико / clubbrugge.be
0 0 0

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Брюгге на своем поле принимал Атлетико.

Бельгийский клуб сумел обыграть испанский гранд, забивши дважды. Сначала автором гола стал Сова, который реализовал свой момент на 36-й минуте, а затем во втором тайме Хутгла увеличил преимущество своей команды.

Читай также: Симеоне - о поражении от Брюгге: Впереди еще много матчей, не нужно волноваться

Подопечные Диего Симеоне во втором тайме создали несколько моментов, но уйти от поражения так и не сумели.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брюгге - Атлетико:

Брюгге - Атлетико 2:0
Голы: Сова, 36, Хутгла, 62.

Брюгге: Миньоле - Одуа, Мехеле, Силла (Спилерс, 90), Майер (Соболь, 78) - Ванакен, Нильсен, Оньедика - Бьюкенан (Баланта, 78), Сова, Хутгла (Нуса, 86).

Атлетико: Облак - Молина, Хименес (Кондогбия,46), Савич, Рейнильдо - Льоренте (Коррея, 33), Коке, Витсель, Карраско (Фелиш, 81) - Мората (Кунья, 65), Гризманн.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов атлетико брюгге видео голов обзор матча
0 0 0

Статьи по теме

Дружественный подарок: Яремчук "вручил" специальный приз Соболю после победы над Атлетико Дружественный подарок: Яремчук "вручил" специальный приз Соболю после победы над Атлетико
Правительство Испании поддерживает включение Украины в заявку на Чемпионат мира 2030 Правительство Испании поддерживает включение Украины в заявку на Чемпионат мира 2030
Аталанта Малиновского потеряла основного защитника на ближайшие матчи Аталанта Малиновского потеряла основного защитника на ближайшие матчи
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Помочь журналистам

Видео

Интер - Барселона 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов
Интер - Барселона 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа10:42
Правительство Испании поддерживает включение Украины в заявку на Чемпионат мира 2030
Европа10:04
Аталанта Малиновского потеряла основного защитника на ближайшие матчи
Бокс09:55
Бокс: расписание боев
Футбол09:39
Брюгге Яремчука и Соболя установил рекорд для бельгийских клубов в ЛЧ
Бокс09:25
Уайлдер сообщил, когда завершит карьеру
Лига Чемпионов09:00
Реал - Шахтер: Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Киберспорт08:55
Европейский RMR-турнир. Группа В: Матч NaVi и шанс OG
Киберспорт08:40
Европейский RMR-турнир. Группа А: Матч Astralis и дуэль фаворитов
Лига Чемпионов08:30
Йовичевич: Гордость вернуться на Сантьяго Бернабеу, но сердцем и душой я принадлежу Шахтеру
Бокс08:05
Промоутер Джошуа объяснил, почему сорвался бой с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK