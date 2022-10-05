Шахтер разгромно уступил Реалу в Юношеской Лиге УЕФА

В среду, 5 октября, состоялся матч третьего тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА между мадридским Реалом и донецким Шахтером, который завершился разгромной победой испанцев со счетом 6:1.

Во многом вопрос о победителе встречи был закрыт еще в первом тайме, когда команды ушли на перерыв при счете 3:1. При этом "бланкос" еще и не реализовали пенальти.

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На старте второй половины хозяева поля оформили еще два взятия ворот, которые свели на нет все надежды украинского коллектива на возможный камбек. В середине тайма Сезар Перес оформил дубль, установив окончательный счет поединка.

После трех туров "горняки" занимают второе место группы F с шестью очками. Следующий матч Шахтер проведет с Реалом 11 октября.