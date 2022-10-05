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Шахтер разгромно уступил Реалу в Юношеской Лиге УЕФА

Королевский клуб не оставил "оранжево-черным" ни единого шанса.
Сегодня, 17:26
Реал U-19 - Шахтер U-19 / Реал Мадрид
Реал U-19 - Шахтер U-19 / Реал Мадрид
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В среду, 5 октября, состоялся матч третьего тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА между мадридским Реалом и донецким Шахтером, который завершился разгромной победой испанцев со счетом 6:1.

Во многом вопрос о победителе встречи был закрыт еще в первом тайме, когда команды ушли на перерыв при счете 3:1. При этом "бланкос" еще и не реализовали пенальти.

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На старте второй половины хозяева поля оформили еще два взятия ворот, которые свели на нет все надежды украинского коллектива на возможный камбек. В середине тайма Сезар Перес оформил дубль, установив окончательный счет поединка.

После трех туров "горняки" занимают второе место группы F с шестью очками. Следующий матч Шахтер проведет с Реалом 11 октября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Реал Мадрид Шахтер Донецк Юношеская лига УЕФА
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Реал U-19 - Шахтер U-19 6:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА
Реал U-19 - Шахтер U-19 6:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА

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