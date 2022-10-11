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Шахтер U-19 - Реал U-19 0:3 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов второй игры украинско-испанского противостояния.
Сегодня, 17:17
Шахтер U-19 - Реал U-19 / ФК Реал Мадрид
Шахтер U-19 - Реал U-19 / ФК Реал Мадрид
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Во вторник, 11 октября, состоялся матч четвертого тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА, в котором донецкому Шахтеру противостоял мадридский Реал. К сожалению, победу в поединке праздновали испанские юноши со счетом 3:0.

Данная встреча получилась не такой односторонней, как их прошлая (1:6). Подопечные Оскара Ратулутры имели куда больше возможностей, однако реализовать их им не удалось. В то же самое время "бланкос"-младшие сделали все, чтобы завоевать очередные три очка.

Обзор матча:

Шахтер U-19 - Реал U-19 0:3
Голы: Перес, 22, Хименес, 55, Герреро, 87.

Шахтер U-19 (стартовый состав): Твардовский, Роспутько, Савченко, Фарина, Булеза, Янович, Ющенко, Лосенко, Сигеев, Пушкарев, Погорелый.

Реал U-19 (стартовый состав): Пиньеро, Серрано, Наверос, Давид Хименес, Юссеф, Анхель, Чема, Паласиос Перес, Фортуни, Гонсало, Ланча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Реал Мадрид Шахтер Донецк Юношеская лига УЕФА
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Видео

Шахтер U-19 - Реал U-19 0:3 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА
Шахтер U-19 - Реал U-19 0:3 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА

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