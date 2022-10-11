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Шахтер U-19 был разгромлен сверстниками из Реала

"Горняки" в сухую уступили мадридцам.
Сегодня, 15:15
Шахтер U-19
Шахтер U-19
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В рамках четвертого тура юношеской ЛЧ Шахтер в Варшаве встретился с Реалом.

Матч завершился победой "сливочных" со счетом 0:3.

Голы забивали Cезар Перес, Давид Хименес и Хулен Герреро.

После четырех игр у Шахтера 6 очков и второе место, а у Реала 10 пунктов и первая строчка.

Шахтер U-19 - Реал U-19 0:3
Голы: Перес, 22, Хименес, 55, Герреро, 87.

Шахтер U-19 (стартовый состав): Твардовский, Роспутько, Савченко, Фарина, Булеза, Янович, Ющенко, Лосенко, Сигеев, Пушкарев, Погорелый.

Реал U-19 (стартовый состав): Пиньеро, Серрано, Наверос, Давид Хименес, Юссеф, Анхель, Чема, Паласиос Перес, Фортуни, Гонсало, Ланча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Реал Мадрид юношеская Лига Чемпионов
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