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Боруссия Дортмунд и Севилья разошлись миром

Команды забили друг другу по голу и поделили очки.
Сегодня, 00:17
Боруссия - Севилья / Getty Images
Боруссия - Севилья / Getty Images
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Во вторник, 11 октября, в рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд принимала Севилью. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Все голы в данной встрече фанатам удалось лицезреть в первой половине матча. На забитый мяч Куасси Боруссия ответила голос Беллингема.

После 4 туров Боруссия идет на втором месте с 7 очками, а Севилья занимает 3 строчку, набрав 2 балла.

Боруссия Дортмунд - Севилья 1:1

Голы: Беллингем, 35 - Куасси, 18

Боруссия Д: Кобель – Менье (Шлоттербек, 83), Зюле, Хуммельс, Роте (Геррейро, 46) – Беллингем, Озкан, Адееми (Азар, 71), Мален (Рейна, 71), Брандт – Модест (Мукоко, 64).

Севилья: Буну - Акунья (Теллес, 71), Маркан (Хордан, 90+1), Куасси, Кармона - Сусо (Янузай, 59), Гудель, Ракитич, Навас (Монтьель, 90+1) - Ламела, Эн Несири (Иско, 59).

Предупреждения: Гудель, Кармона, Озкан, Буну.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов севилья Боруссия Дортмунд
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