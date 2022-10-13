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Барселона и Интер выдали шикарный поединок с множеством голов, но победителя выявить не сумели

Из-за неудачного результата "сине-гранатовые" на шаг ближе стали к возвращению в Лигу Европы.
Сегодня, 00:06
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images
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В Каталонии, 12 октября, на Камп Ноу в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов встретились Барселона и миланский Интер. Поединок получился результативным, но победитель не был определен - ничья 3:3.

Под конец первого тайма Усман Дембеле реализовал один из пятнадцати нанесенных каталонцами ударов по воротам Андре Онана.

Однако после перерыва в течение первых 18 минут лидер матча изменился. Сначала Николо Барелла восстановил паритет, после чего Лаутаро Мартинес вывел "нерадзурри" вперед.

За 10 минут до конца встречи Роберт Левандовски вернул ничейный результат, позволив своей команде претендовать на три очка, однако вскоре забил Интер усилиями Робина Госенса.

Казалось, что никто не сможет отобрать у миланского клуба победу, но тут свое слово вновь сказал Роберт Левандовски, оформивший дубль в добавленное арбитром время.

В итоге оба клуба заработали по баллу - результат, который на руку Интеру, опережающему Барселону на три очка. В следующем туре итальянцы сыграют с Викторией, а на испанцев ожидает поединок с Баварией.

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Барселона - Интер 3:3
Голы: Дембеле, 40, Левандовски, 82, 90+2 - Барелла, 50, Мартинес, 63, Госенс, 89.

Барселона: Тер Штеген - Роберто (Кессье, 72), Пике, Гарсия, Алонсо (Бальде, 72) - Гави (Торрес, 82), Бускетс (Де Йонг, 64), Педри - Дембеле, Левандовски, Рафинья (Фати, 64).

Интер: Онана - Шкриньяр, Де Врей, Бастони (Ачерби, 85) - Думфрис, Барелла (Асллани, 85), Чалханоглу (Госенс, 76), Мхитарян, Димарко (Дармиан, 67) - Мартинес, Джеко (Белланова, 76).

Предупреждения: Дембеле - Мартинес, Де Врей, Мхитарян.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Барселона интер
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