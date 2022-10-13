Ливерпуль устроил избиение Рейнджерс в Лиге чемпионов

Мерсисайдцы в выездном поединке отправили в ворота соперника семь мячей.

В среду, 12 октября, Рейнджерс в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов принимали на своем поле Ливерпуль.

Команда Юргена Клоппа, пропустив первой, устроила шотландскому сопернику во втором тайме настоящее избиение, одержав в итоге победу со счетом 7:1.

Хозяева поля открыли счет на 17-й минуте усилиями Скотта Арфилда, на что гости еще в первой половине встречи успели ответить точным ударом Роберто Фирмино. После перерыва бразильский нападающий сделал дубль и вывел мерсисайдцев вперед. Дальше Дарвин Нуньес забил третий мяч "красных", Мохамед Салах за пять минут оформил хет-трик, а точку в противостоянии поставил Харви Эллиотт.

Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

После этой победы Ливерпуль с девятью очками занимает второе место в своей группе Лиги чемпионов, отставая на три пункта от Наполи, который уже гарантировал себе выход в плей-офф турнира. На третьей строчке расположился Аякс с тремя баллами. Рейнджерс все четыре матча проиграли.

Рейнджерс - Ливерпуль 1:7

Голы: Арфилд, 17 - Фирмино, 24, 55, Нуньес, 66, Салах, 76, 80, 81, Эллиотт 87

Рейнджерс: Макгрегор - Тавернье, Голдсон (Кинг, 46), Бен Дэвис, Баришич - Джек (Стивен Дэвис, 61), Ландстрем - Сакала (Матондо, 76), Арфилд, Кент (Райт, 77) - Чолак (Морелос, 76)

Ливерпуль: Алиссон - Гомес, Конате (Милнер, 79), ван Дейк, Цимикас (Робертсон, 68) - Эллиотт, Хендерсон (Тьяго, 67), Фабиньо, Карвалью - Фирмино (Жота, 73), Нуньес (Салах, 69)

Предупреждение: Гомес, 90.