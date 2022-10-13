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Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Вашему вниманию лучшие моменты еврокубкового поединка.
Сегодня, 01:10
Ливерпуль разгромил Рейнджерс / Getty Images
Ливерпуль разгромил Рейнджерс / Getty Images
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В среду, 12 октября, Ливерпуль в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл на выезде с Рейнджерс.

Подопечные Юргена Клоппа, пропустив первыми, добыли в итоге сверхубедительную волевую победу, разгромив соперника со счетом 7:1.

На 17-й минуте Скотт Арфилд открыл счет в поединке, но в середине первого тайма гости смогли отыграться усилиями Роберто Фирмино. Во второй половине встречи забивали уже только "красные": бразильский форвард мерсисайдцев вывел свою команду вперед, сделав дубль, Дарвин Нуньес забил третий мяч, Мохамеду Салаху потребовалось пять минут, чтобы оформить хет-трик, а окончательный результат установил Харви Эллиотт.

На данный момент Ливерпуль с девятью очками занимает второе место в своем квартете, отставая на три балла от Наполи, который уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. На третьей строчке идет Аякс с тремя пунктами. Рейнджерс все свои четыре матча проиграли.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рейнджерс - Ливерпуль:

Рейнджерс - Ливерпуль 1:7

Голы: Арфилд, 17 - Фирмино, 24, 55, Нуньес, 66, Салах, 76, 80, 81, Эллиотт 87

Рейнджерс: Макгрегор - Тавернье, Голдсон (Кинг, 46), Бен Дэвис, Баришич - Джек (Стивен Дэвис, 61), Ландстрем - Сакала (Матондо, 76), Арфилд, Кент (Райт, 77) - Чолак (Морелос, 76)

Ливерпуль: Алиссон - Гомес, Конате (Милнер, 79), ван Дейк, Цимикас (Робертсон, 68) - Эллиотт, Хендерсон (Тьяго, 67), Фабиньо, Карвалью - Фирмино (Жота, 73), Нуньес (Салах, 69)

Предупреждение: Гомес, 90.

Источник: MEGOGO

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