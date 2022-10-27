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Тоттенхэм - Спортинг 1:1 видео голов матча 26.10.2022 Лиги чемпионов

Англичане и португальцы выдали интересное противостояние, которое завершилось накалом страстей и удалением тренера.
Сегодня, 00:57
Артур Гомес и Уго Льорис / Getty Images
Артур Гомес и Уго Льорис / Getty Images
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В среду, 26 октября, в Лондоне Тоттенхэм принимал в гостях Спортинг в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды так и не смогли определить сильнейшего - встреча завершилась ничейным результатом 1:1.

Первыми свое слово сказали гости, когда воспитанник "шпор" Маркус Эдвардс вывел лиссабонский клуб вперед. На 80-й минуте Родриго Бентанкуру удалось восстановить паритет. Харри Кейн мог принести лондонцам победу, однако его гол был отменен после того, как арбитр на VAR сообщил о нелегальности гола по причине офсайда.

Это сильно не понравилось Антонио Конте, который за свои возмущения был удостоен красной карточки.

Обзор матча: 

Тоттенхэм - Спортинг 1:1
Голы: Бентанкур, 80 - Эдвардс, 22.

Тоттенхэм: Льорис - Ромеро, Дайер, Дэвис (Лангле, 82) - Доэрти (Хиль, 71), Хойбьерг, Бентанкур, Перишич - Моура (Эмерсон Роял, 82), Кейн, Сон.

Спортинг: Адан - Инасио, Коатес, Рейс - Порро, Морита (Фернандеш, 61), Угарте, Сантуш (Назиньо, 61) - Тринкан (Гомес, 71), Эдвардс (Фатау, 71), Паулиньо (Сен-Жюст, 75).

Предупреждения: Ромеро - Коатес, Угарте.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Спортинг Лиссабон
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