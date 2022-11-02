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Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022

Вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.
Сегодня, 07:22
Бавария победила Интер / Getty Images
Бавария победила Интер / Getty Images
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Во вторник, 1 ноября, Бавария в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов принимала на своем поле Интер.

Команда Юлиана Нагельсманна одержала над миланским оппонентом победу со счетом 2:0 и финишировала в квартете со стопроцентным показателем набранных очков.

В первом тайме хозяев поля вывел вперед Бенжамен Павар, а во второй половине встречи окончательный результат установил Эрик Чупо-Мотинг.

Бавария набрала 18 очков и заняла первое место в группе. Интер также сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, став вторым с десятью баллами.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - Интер:

Бавария - Интер 2:0

Голы: Павар, 32, Чупо-Мотинг, 72

Бавария: Ульрайх - Мазрауи (Мусиала, 65), Павар, Упамекано (Дэвис, 46), Станишич - Киммих, Забитцер - Коман (Ваннер, 76), Гравенберх, Мане (Гнабри, 66) - Чупо-Мотинг (Тель, 73)

Интер: Онана - Дармиан, де Врей (Шкриньяр, 76), Ачерби - Белланова, Барелла (Мхитарян, 60), Аслани, Гальярдини (Чалханоглу, 60), Гозенс - Лаутаро (Джеко, 60), Корреа (Карбони, 76)

Предупреждения: Забитцер, 38, Киммих, 48, Станишич, 88 - Гозенс, 40, Карбони, 90.

Источник: MEGOGO

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