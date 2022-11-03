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Жиру и Вальверде - среди претендентов на звание лучшего по итогам недели в Лиге чемпионов

УЕФА определился с кандидатами на награду.
Сегодня, 10:30
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images
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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На данную награду претендуют форвард Милана Оливье Жиру (2 гола и 2 ассиста) и хавбек Реала Федерико Вальверде (гол и ассист).

Также в данный квартет входят нападающий Барселоны Ферран Торрес (дубль) и полузащитник РБ Лейпцига Кристофер Нкунку (гол и ассист).

На ISPORT также доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оливье Жиру Кристофер Нкунку Федерико Вальверде Ферран Торрес
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