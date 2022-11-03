Жиру и Вальверде - среди претендентов на звание лучшего по итогам недели в Лиге чемпионов
УЕФА определился с кандидатами на награду.
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На данную награду претендуют форвард Милана Оливье Жиру (2 гола и 2 ассиста) и хавбек Реала Федерико Вальверде (гол и ассист).
Также в данный квартет входят нападающий Барселоны Ферран Торрес (дубль) и полузащитник РБ Лейпцига Кристофер Нкунку (гол и ассист).
🔝 Who impressed you most this week? @PlayStationEU || #UCLPOTW || #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 2, 2022
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