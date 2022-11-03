Выстрел Мбаппе и гол в ворота Куртуа: кто стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Традиционно после завершения тура в Лиге чемпионов УЕФА пытается определить автора самого красивого мяча.

В этот раз среди четырех претендентов следующие исполнители:

Килиан Мбаппе (ПСЖ) поразил ворота Войцеха Щесны из Ювентуса ударом с 21 метра после сольного прохода;

Жоау Марио (Бенфика) забил не только красивый, но и решающий гол! Его мяч в ворота Маккаби стал последним в матче и именно он принес лиссабонцам первое место в группе;

Жота (Селтик) хоть и забил ни на что не влиявший гол, но пробил со штрафного самого Тибо Куртуа!

Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария) не славится умением забивать красивые голы, но против Интера он отметился именно таким.

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Следует отметить, что три из пяти прошлых таких опросов выиграли игроки ПСЖ - дважды это был Лео Месси, а в первом туре самым красивым назвали гол Мбаппе в ворота все того же Ювентуса.